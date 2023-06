Bozeman community helps send body of man killed in crash home to Honduras

*Una version de esta notcia esta disponible en español*

BOZEMAN - It was a little over a month ago when Ronan Soto died in a car crash along U.S. Highway 191.

Now, with the help of the Bozeman community, Soto’s body was able to make the 2,500-mile journey back to Honduras where he will be laid to rest.

“How can I tell you, sometimes I can hear his voice, I can hear him talking,” says his brother-in-law, Elmer Suazo-Diaz.

It's been one month since Suazo’s brother-in-law passed away. His memory still lives fresh in his mind, but that sadness is slowly becoming joy.

“I didn’t think that this many people, this many friends would help us out,” says Suazo.

After the Bozeman community helped raise nearly $30,000, Soto’s body was able to return back to his home country where his parents, wife, and two kids will get the chance to say goodbye.

“I'm grateful in that aspect that he is back with his family back home and they get the chance to say goodbye there,” says Suazo.

Suazo says without the help of the community they wouldn't have been able to get Soto’s body back to Honduras.

While he came searching for a dream in the United States, he returns back to where that dream began.

“I'm happy because he's back with his family, his parents welcomed him home; it's what I was most worried about but I'm filled with joy,” says Suazo.

Friends and family say June 19 was a bittersweet day. It happened to be the day his body returned to his native country but also the day he would have turned 30.

Hace un mes Ronan Soto falleció en un accidente en la carretera 191 en el Cerro de Gallatin. Con el apoyo de la comunidad de Bozeman recaudaron fondos para poder regresar el cuerpo mas de 2,500 millas de regreso a Honduras.

“Como te digo, a veces lo escucho platicar como que lo escucho hablando,” dice Elmer Suazo, Cuñado de Ronan Soto.

El cuñado de Elmer Suazo – Diaz falleció hace un mes pero la memoria de su cuñado todavia esta con Suazo.

“No creí que iba a ver tantas personas- tantos amigos que nos iban a ayudar,” dice Suazo.

Después del accidente la comunidad de Bozeman recaudo aproximadamente $30,000 para poder regresar el cuerpo de Soto para que sus papas, esposa y dos hijos se puedan despedir de el en Honduras

“Lo que me da gusto en ese aspecto, que esta con la familia allá, para despedirse de el allá,” dice Suazo.

Suazo dice que sin el apoyo de la comunidad Soto no hubiera regresado a Honduras

“Lo digo por mi, porque a cambiado bastante, como con mis amigos como con mis familiares, como que nos hacemos mas serviciales de una forma al otra nos apoyamos entre juntos,” dice Suazo.

Soto llego a los Estados Unidos pero regresara a su país para una despidida ultima

“Estoy feliz porque porque el ya esta con los familiares, ya los papas lo recibieron, que mas me alegra y mas me preocupaba,” dice Suazo.

El cuerpo de Soto llego a Honduras el 19 de Junio el mismo día que hubiera cumplido sus 30 años.